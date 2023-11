Torino, Monday Night per svoltare in classifica: a Bologna operazione sorpasso

I risultati di sabato 25 e domenica 26 novembre rendono il Monday Night del Torino ancora più succoso e ricco di interesse perché la classifica potrebbe davvero assumere un significato ben differente in caso di affermazione granata allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Il Torino si presenta in Emilia con 16 punti, mentre il Bologna ne ha due in più. Fin qui nulla di nuovo. Le novità sono rappresentate dai risultati maturati nei primi due giorni del week-end lungo dopo la terza sosta per le Nazionali. La Fiorentina ha perso a Milano contro il Milan ed è rimasta a quota 20 punti, quindi potenzialmente potrebbe essere avvicinata notevolmente dal Torino in caso di successo. A pari con la Fiorentina si trova l'Atalanta, altro punto di riferimento per la lotta all'Europa. Anche la Dea ha perso in uno dei tre big match in programma in questo ricco turno di Serie A (esordio vincente per la nuova esperienza di Walter Mazzarri al Napoli, successo partenopeo in terra lombarda). E proprio l'Atalanta sarà il prossimo avversario del Torino. Gli stop di Fiorentina e Atalanta mettono quindi molto pepe sulla sfida tra Bologna e Torino.