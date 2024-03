Torino-Monza 1-0, Galliani: “C’era un rigore per noi, ma non parlo dell’arbitro”

Le parole di Galliani al termine della gara contro il Torino, valida per la trentesima giornata di Serie A 23/24

Redazione Toro News 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 18:19)

Nel post gara di Torino-Monza 1-0, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Perché non parla Palladino?

"Io rappresento il Monza e sono qui, Palladino ha uno stato d'animo di un certo tipo e preferisce non parlare. Non c'è nervosismo solo immagini da vedere, non parlo dell'arbitro e non faccio polemica".

C'è qualcosa che sente di voler dire?

"Sì, ci sono diversi episodi, ma non sono qui per lamentarmi dell'arbitro. Io rispetto voi e quindi sono qui. E' evidente che non siamo contenti dell'arbitraggio, ma senza voler fare accuse. Secondo me c'era un rigore per noi, ma andiamo avanti e parliamo di calcio. Il Monza ha fatto un'ottima partita, anche in 10. Siamo una buonissima squadra e continuiamo così, 42 punti sono un grandissimo risultato e non dobbiamo sciupare questo grande campionato".

Che cosa la lascia più dispiaciuto e perplesso?

"Sono perplesso perché non meritavamo la sconfitta, in 3 episodi chiave tutti e 3 sono andati male. Gli episodi sono l'espulsione, il rigore contro e il rigore non dato a favore. Il Torino un anno fa diceva che aveva tanti episodi a sfavore, io preferisco rimanere in silenzio pasquale".

