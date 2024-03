Torino-Monza 1-0: Sanabria su rigore firma il sorpasso sui brianzoli

Terzo risultato utile di fila per il Torino che fa suo anche lo scontro diretto contro il Monza e lo supera in classifica

Federico De Milano Redattore 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 17:00)

Il Toro ottiene altri tre punti e porta a casa il terzo risultato utile di fila battendo 1-0 il Monza in casa. A decidere il match in favore dei granata è un calcio di rigore trasformato da Sanabria, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il Toro la gara si mette anche su binari più semplici dopo che al 72' viene espulso il capitano biancorosso, Matteo Pessina.

Le scelte di formazione: torna Tameze sulla linea di difesa — Juric decide di mandare in campo dal primo minuto Lazaro sulla fascia sinistra arretrando quindi Rodriguez sulla linea di difesa (in luogo di Masina). Nella retroguardia c'è spazio dal primo minuto anche per Tameze che ha recuperato dal recente infortunio. Il numero 61 ex Verona non si piazza quindi al centro del campo dove ci sono Linetty, Ricci e Vlasic. In avanti confermata la coppia Okereke-Zapata già vista nell'ultima uscita.

Il primo tempo: il Toro parte forte ma non trova occasioni da gol — Il Torino parte subito grintoso e determinato in avvio di gara riuscendo a trovare spazio sulle fasce. Nei primi cinque minuti i granata trovano infatti due pericolosi traversoni, uno con Bellanova e un altro poi con Lazaro. Al 7' Di Gregorio deve impegnarsi e respingere con i pugni un pericoloso pallone alto che stava transitando vicino alla sua porta. Il Toro nei primi 15 minuti tenta di giocare spesso sulla fascia sinistra dove c'è Rodriguez che si sgancia e offre una sovrapposizione a Lazaro per tentare di sfondare su questa corsia. Il Monza in avvio cerca invece soprattutto di tenere la linea compatta dietro e uscire dalla pressione con dei lanci lunghi verso Djuric che di testa si conferma un centravanti molto abile. Al 17' ottima azione rapida dei granata con Ricci che serve in area un bel pallone per Zapata, il colombiano si gira e calcia ma l'ex Izzo mura il suo tiro. Due minuti più tardi c'è un'azione molto simile con Bellanova che crossa basso verso Zapata che calcia di prima ma c'è ancora Izzo sulla sua strada. Nella fase centrale del primo tempo, il Torino trova meno spazio per arrivare in area e inizia a studiare nuove soluzioni: Bellanova prova un paio dei suoi soliti sprint e in un'occasione al 28' entra dentro al campo chiedendo un uno-due con Vlasic. Al 34' il Monza ha una chance ghiotta con Colpani che esegue un bel movimento e calcia ma una deviazione di Ricci salva la porta di Vanja, sebbene comunque il pallone non vada tanto lontano dai pali. Al 44' il Toro chiude in avanti con una grande occasione per Lazaro che riceve palla al limite dell'area e calcia con forza ma anche questa volta i granata vengono murati.

Il secondo tempo: Sanabria la decide dal dischetto — L'avvio di ripresa è di nuovo a tinte granata come nel primo tempo. I ragazzi di Juric partono subito forte con un paio di occasioni: prima Buongiorno di testa impegna Di Gregorio e poi Vlasic calcia con forza di sinistro ma senza inquadrare la porta. L'occasione migliore per il Torino arriva al 51' e capita sui piedi di Okereke: il numero 21 granata a tu per tu con il portiere monzese piazza la sfera con il destro ma senza la giusta forza e la riposta dell'estremo difensore biancorosso è ottima. Al 62' Juric decide quindi di sostituire proprio Okereke e al suo posto lancia Sanabria per la mezz'ora finale. Al 67' la svolta del match: Pessina trattiene in area Ricci dopo un cross di Bellanova e l'arbitro indica con fermezza il dischetto. Sanabria, appena entrato, si occupa della battuta del calcio di rigore e con sicurezza batte Di Gregorio riuscendo a portare il Toro sull'1-0. Al 70' il Monza torna a farsi pericoloso, desideroso di ritrovare il pari, con un cross di Birindelli che attraversa tutta l'area di Vanja senza però trovare una deviazione verso la porta. Al 72' il Monza rimane in dieci per l'espulsione di Pessina che commette fallo a metà campo, di nuovo su Ricci, e vede esibirsi il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti. Il Torino, forte anche dell'uomo in più, non smette di giocare a continua a premere sull'acceleratore creando anche qualche grattacapo alla difesa brianzola sia con tiri piazzati che con occasioni da palla inattiva e al 78' Tameze di testa va alto di poco sopra la traversa. All'82 Juric procede con altri due cambi e inserisce Lovato e Masina al posto di Tameze e Rodriguez. All'85' c'è un'altra grande parata di Di Gregorio che spegne in calcio d'angolo un bel tiro potente di Zapata dalla distanza: tuffo molto bello ed efficace del portiere ex Inter. Il Monza nel finale cerca di farsi pericoloso anche con qualche calcio di punizione e provando a sfruttare il fisico di Djuric. Nei minuti di recupero ci sono moltissime proteste degli ospiti per un presunto fallo in area ai danni di Mota non fischiato dall'arbitro. Il VAR conferma comunque la decisione di Aureliano. Prima del triplice fischio che decreta la vittoria del Toro c'è ancora una chance per Sanabria che a tu per tu con Di Gregorio però si fa ipnotizzare.

