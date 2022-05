Torino-Napoli 0-1, Berisha: “Spero di restare, possiamo fare grandi cose”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra la squadra di Juric e quella di Spalletti valida per il 36° turno

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Napoli, match valido per la 36^ giornata di Serie A, Etrit Berisha ha commentato la partita con le seguenti dichiarazioni.

Hai fatto una gran parata sul rigore di Insigne.

"Gli ultimi 5/6 rigori li aveva sempre tirati lì e oggi sono stato anche fortunato che sono andato a prendere la palla".

Dove vi ha sorpreso il Napoli?

"Noi abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo non sono riuscito a fare quasi nulla. Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, ma loro hanno tanti giocatori che fanno la differenza e si è visto anche oggi".

Sei in prestito al Toro, ti piacerebbe restare qua?

"Sì, io sono un giocatore del Toro e il mio futuro spero sarà qui. Spero di restare e aiutare questa squadra, credo tanto che possiamo fare grandi cose".

Che voto dai alla tua stagione?

"Io non sono un giornalista che dà i voti però comunque cerco sempre di dare il massimo. Abbiamo fatto una buona stagione ma peccato per i tanti punti persi. Forse eravamo anche in corsa per l'Europa ma ci è mancato qualcosa. Queste due partite che restano dobbiamo farle al meglio e migliorare. Per il futuro poi vediamo".

Sull'abbraccio di Belotti a Superga cosa ti senti di dire?

"Lui è un ragazzo stupendo, ha fatto per il Toro e speriamo che rimanga ma vediamo: è una sua decisione".

Cosa ti ha lasciato la giornata di mercoledì?

"Per me è stata un'emozione che non era riuscito a provare prima. Vedere così tanta gente è stata una cosa molto bella da vivere. Speriamo di diventare un Grande Toro come quello".

Questa storia la conoscevi già prima di venire qui?

"Sì la conoscevo ma venendo qui ho chiesto informazioni e più dettagli. Non mi aspettavo che venisse così tanta gente a Superga, sono rimasto sorpreso".

Come hai visto il Napoli?

"Credo sia una delle squadre più forti. Abbiamo affrontato anche Milan e Inter ma nel secondo tempo è stato difficile giocare contro il Napoli".

Il portiere ha quindi proseguito ai microfoni di Torino Channel: "Arrivavamo da sei risultati utili, oggi ci tenevamo tantissimo a vincere e abbiamo fatto di tutto. Abbiamo affrontato una squadra con valori importanti. Siamo stati sempre in partita, abbiamo anche creato occasioni per fare gol e nel primo tempo non abbiamo concesso quasi niente al Napoli. Nella ripresa sono riusciti a fare meglio e noi forse siamo calati un po' fisicamente. Loro hanno tanti giocatori che possono fare la differenza e si è vista, ma la partita è stata tosta da entrambe le parti: l'ha decisa un episodio. Peccato per quel gol, sul tiro c'ero ma la deviazione mi ha messo fuori gioco. Mi spiace perché volevamo prendere almeno un punto e continuare il nostro percorso senza sconfitte".

