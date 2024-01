Torino-Napoli, Mazzarri squalificato: niente ritorno all’Olimpico per l’ex tecnico

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato il suo comunicato in merito alle sanzioni e alle squalifiche decretate dopo la disputa dell'ultima giornata di Serie A. Nel 18^ turno di campionato il Torino ha affrontato la Fiorentina e le ammonizioni per i giocatori granata sono state indirizzate a Ricci e Djidji, per nessuno dei due si è trattato di cartellini che hanno fatto scattare la squalifica oppure entrare in diffida. La prossima partita dei granata sarà domenica 07/01 alle ore 15 contro il Napoli. Nel comunicato in questione si apprende della squalifica per un turno di Walter Mazzarri, allenatore degli azzurri, che quindi non potrà tornare a Torino da ex per guidare dalla panchina la sua squadra. L'allenatore toscano paga l'uscita dall'area tecnica, al 37' del secondo tempo nella scorsa gara contro il Monza, durante la quale ha contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale. Questo è quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo.