Torino-Obermais Merano 11-0: Millico show, in gol anche Warming

Buona la prima per i granata. Non solo la goleada, con doppiette di Millico e Zaza, si è già vista la mano di Juric nella squadra

Marco De Rito

Prima partita stagionale del Torino di Ivan Juric contro l'Obermais Marano, i granata stravincono come da aspettative. Sotto il sole di Santa Cristina in Valgardena, primo giornata senza nuvole e pioggia da quando i granata hanno raggiunto la sede del ritiro, erano presenti anche circa 400 tifosi accorsi per seguire la propria squadra e con un pizzico di curiosità per il nuovo corso targato Juric. Da segnalare le doppiette di Millico e Zaza, mentre gli altri autori dei gol sono stati: Aina, Ansaldi, Djidji, Rauti, Rincon, Sanabria e Warming.

PRIME RISPOSTE - L'allenatore sta cercando di imprimere alla squadra il suo modo d'intendere calcio e oggi ha cercato e avuto delle prime risposte positive dai suoi giocatori. Le gambe erano ancora imbrigliate. Dopo cinque giorni di ritiro e lavoro molto intenso in campo non ci si poteva aspettare altro ma aldilà dei gol, che contano relativamente in partite di questo tipo, la squadra ha dato già le prime risposte dal punto di vista del gioco. Un Toro dal modo di giocare moderno con i difensori che pressano alto e salgono, spesso si scambiano anche posizione e solo uno resta alla guardia della difesa dietro. All'occorrenza anche i due mediani possono dare una mano in fase d'interdizione. Lavoro a tutto campo per gli esterni che lavorano soprattutto sulla spinta. I trequartisti invece hanno il ruolo d'imbucare le punte.

I SINGOLI - Nel primo tempo è stato un vero e proprio Millico show. Oltre alla doppietta anche ottime giocate che fanno sperare i tifosi granata che ritorni quello visto nella Primavera. Molta attenzione per il neo arrivato Warming che è sembrato ancora fragile fisicamente ma ha una buona tecnica, un buon dribbling ed è anche riuscito a trovare la via del gol trovando gli applausi del pubblico. Qualche disattenzione di troppo invece per Lyanco e Vojvoda che hanno perso qualche palla di troppo, pur non creando particolari problemi alla difesa granata. Preoccupazione per Rauti che è uscito anzitempo, lasciando il Toro in 10, per una forte contusione alla gamba sinistra. Al termine della partita corsa per Ansaldi, Zaza, Baselli, Lyanco, Celesia, Rincon, Segre e Warming che stanno seguendo i programmi personalizzati del preparatore Paolo Barbero. I granata si ritroveranno nella giornata di domani per un allenamento mattutino.

IL TABELLINO DI TORINO - OBERMAIS MERONA 11-0

Marcatori: 13' pt Sanabria, 15' pt Millico, 19' pt Aina, 42' pt Millico, 6' st Zaza, 8’ st Djidji, 15’ st Rincon, 21’ st Zaza, 30’ st Warming, 32’ st Rauti, 41’ st Ansaldi

TORINO (Primo tempo) (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Aina; Verdi, Millico; Sanabria.

Secondo tempo (3-4-2-1) : Berisha; Djidji, Lyanco, Celesia; Segre, Baselli, Rincon, Ansaldi; Rauti, Warming; Zaza.

A disposizione: Gemello, Sava, Karamoko

Allenatore: Juric.

OBERMAIS MERANO (3-5-2): Wieser; Sonnenburger, Holler, Worndle; Malafonte, Capobianco Al., Ghiotti, Luther, Antonelli; Schotzer, Bacher.

Entrati nel secondo tempo: Pircher, Gamper, Clementi, Ciaghi, Unterthurner, Kuen, Prantl, Laimer, Capobianco An., Skuka, Pareti, Raffl.

Allenatore. Lomi.