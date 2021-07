Torino, il bollettino da Santa Cristina: si fermano Rauti e Kone

Assenti nell'amichevole odierna Iago Falque, Soualiho Meïté, Linety e Ben Lhassine Kone. Rauti si ferma al 33' del secondo tempo

Saltano all'occhio le assenze dalla distinta del Torino nell'amichevole contro l'Obermais Merano di Iago Falque, Soualiho Meïté, Linety e Ben Lhassine Kone. Il primo è dall'inizio della preparazione che si allena a parte da ieri si è comunicato a vedere in campo ma la sua condizione non è stata ritenuta ottimale per l'amichevole. Meïté si sta per trasferire al Benfica (leggi qui) mentre Linetty ha effettuato corsa intorno al terreno di gioco prima dell'inizio del match. Il giocatore è indietro con la preparazione avendo disputato Euro 2020 e quindi non ha svolto una parte di preparazione con la squadra.