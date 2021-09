Torino, oggi in campo la Primavera a Pescara: alle 13 in diretta su TN

La squadra di Juric effettuerà una sessione di scarico al Filadelfia

Nella giornata di oggi scenderà in campo la formazione Primavera del Torino. I granata, allenati da Federico Coppitelli , giocheranno contro il Pescara in questa gara valida per il terzo turno del campionato Primavera 1 2021/22. Il fischio d'inizio di questo match è in programma alle ore 13 e potrete seguire la diretta testuale di tutto l'incontro qui su Toro News, mentre il match sarà visibile su SportItalia.

Per quel che riguarda la Prima Squadra, oggi previsto un allenamento: sessione di scarico per gli uomini scesi in campo ieri. Da monitorare anche le condizioni di Praet, uscito anzitempo dalla sfida con il Sassuolo per via di un problema ai flessori.