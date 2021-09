Sassuolo-Torino 0-1: tegola Praet, sostituito per un problema ai flessori

Il centrocampista sostituito da Linetty al 64'. "Spero non sia nulla di grave", dice Juric

Nella notte dell'ottima vittoria sul campo del Sassuolo, c'è una nota stonata per Ivan Juric. Il tecnico nel secondo tempo ha dovuto richiamare in panchina Dennis Praet, autore fino al 64' di un'ottima partita. Un problema ai flessori della coscia sinistra per il centrocampista belga, che si è fermato in mezzo al campo durante una rincorsa difensiva ed è stato subito sostituito; al suo posto in campo Linetty. Le condizioni di Praet andranno valutate con esami clinici nelle prossime ore. "Mi spiace che si sia fatto male Dennis - ha detto Juric nel postpartita - dà la sensazione di essere un grande giocatore, ma arriva da un periodo in cui non ha giocato molto. Speriamo non sia nulla di grave".