Torino, ottavo posto ancora alla portata? Calendari a confronto

Nonostante i continui passi falsi, la corsa all'ottavo posto del Torino non è ancora finita: ecco il calendario e gli incroci delle tre pretendenti all'ottavo posto.

Simone Napoli 7 maggio - 12:03

Sconfitta 3-2 contro l'Empoli, 0-0 con la Juventus, con il Frosinone, KO a Milano con l'Inter e infine un altro 0-0 contro il Bologna in casa. Dopo le ultime 5 partite senza vittoria la strada per l'Europa è diventata ormai in salita per il Torino, difficile ormai parlare di obiettivo alla portata per via degli ultimi risultati ottenuti dai granata, ma anche le dirette concorrenti per l'ottavo posto stanno attraversando un periodo di crisi di risultati che sulla carta tengono vive, almeno matematicamente, le chance di arrivare in Europa passando dall'ottavo posto.

Tre in 4 punti, la situazione per la corsa all'ottavo posto — Mancano le ultime 3 partite della stagione: i granata hanno ancora a disposizione 9 punti che potrebbero proiettarli a quota 56 punti, gli stessi della Lazio attualmente 7 ma che però ha a suo favore gli scontri diretti. L'ottavo posto però è ancora alla portata dei granata dato che grazie al pareggio nel recupero dell'Udinese contro il Napoli, gli azzurri sono ancora a 4 punti di distanza. Sono invece 3 i punti di svantaggio dalla Fiorentina - che ha ancora una gara da recuperare con l'Atalanta - nona forza del campionato davanti al Torino, che nell'ultimo turno ha perso a sorpresa contro l'Hellas Verona, proprio il prossimo avversario del Toro. Questo il calendario di Torino, Fiorentina e Napoli.

I calendari di Torino, Napoli e Fiorentina a confronto — Torino: Hellas Verona | Milan | Atalanta. Due trasferte e una partita casalinga per il Toro che domenica alle 15 giocherà al Bentegodi contro un Verona ancora in lotta salvezza nonostante l'ultimo successo, poi i granata torneranno all' Olimpico Grande Torino in quella che, paradossalmente, potrebbe essere la gara più facile delle tre contro un Milan con l'obiettivo Champions conquistato, ma ormai a fine ciclo e che sta passando un periodo di crisi ambientale sia di squadra che societario. Alla 38esima giornata e ultima di campionato da giocare nel weekend del 26 maggio, i granata incontreranno l'Atalanta che potenzialmente il 22 maggio potrebbe aver giocato la Finale di Europa League e quindi stanca dalle fatiche europee.

Fiorentina: Club Brugge | Monza | Napoli | Cagliari | Atalanta*. Discorso ancora più complicato per la Fiorentina che deve ancora giocare 5 partite nell'ultimo mese dato che deve recuperare anche la gara contro l'Atalanta probabilmente dopo la fine del campionato. Nel frattempo i viola domani giocheranno il Club Brugge in Belgio per la semifinale di ritorno di Conference, poi ospiteranno al Franchi il Monza, che sulla carta potrebbe ancora raggiungere l'ottavo posto e quindi carico di stimoli. Poi lo scontro diretto contro il Napoli di nuovo in casa prima dell'ultimo incontro contro il Cagliari in piena lotta salvezza. In caso di passaggio del turno di Conference League le partite da giocare della squadra di Italiano diventeranno 6 perchè il 29 maggio è fissata la data della finale della competizione europea.

Napoli: Bologna | Fiorentina | Lecce. E infine il Napoli di Calzona che giocherà 2 delle ultime 3 partite di campionato al Maradona, ma che non vince da un mese esatto - 7 aprile contro il Monza. L'ultima vittoria del Napoli in casa però manca addirittura da due mesi e al Maradona arriveranno il Bologna che vuole conquistare la Champions League e il Lecce che deve salvarsi all'ultima giornata. Alla penultima invece sarà tempo di scontro diretto contro la Fiorentina che potrebbe tagliare fuori dalla corsa europea una delle due.

