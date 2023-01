Torino, per Lukic un mezzo sospiro di sollievo. Ma a centrocampo è emergenza

Un mezzo sospiro di sollievo per Sasa Lukic. L'infortunio rimediato dal centrocampista serbo contro lo Spezia - Sasa è uscito all'intervallo per un problema ai flessori della coscia destra - sembra meno grave di ciò che si temeva. Nella mattinata di questo martedì si completeranno gli esami clinici che faranno piena luce su diagnosi e tempi di recupero, ma sembra fugato il timore di una lesione di alto grado. In ogni caso, con l'infortunio del numero 10 si acuisce la necessità di infoltire il reparto di centrocampo sul mercato. Pensando al match di sabato sera con la Fiorentina, ad oggi il Torino ha le scelte obbligate. Lukic e probabilmente anche Ilkhan (ancora fermo per i postumi dell'infortunio alla caviglia rimediato il 23 dicembre nel test contro la Cremonese) sono ai box; dunque Adopo, Gineitis e Garbett (8 presenze con la prima squadra in tre) rappresentano le due uniche alternative al tandem Ricci - Linetty. "La situazione è problematica", ha ammesso Juric in conferenza stampa dopo il ko contro lo Spezia.

Torino, il mercato a centrocampo è una priorità dopo l'infortunio di Lukic

Insomma Juric deve mettere questi due giocatori in una campana di vetro e sperare che presto arrivi un rinforzo dal mercato. Il nome più caldo è quello di Ivan Ilic del Verona e la sensazione che comunque almeno un profilo a centrocampo nel giro di qualche giorno arriverà. La necessità tecnica, è diventata priorità assoluta per avere un organico pronto. Juric aspetta con ansia. Intanto a centrocampo le scelte sono quasi obbligate per il tecnico granata: Adopo è in ascesa dopo il gol siglato al Milan in Coppa Italia, ma non è ancora una certezza a certi livelli. Gineitis, che in Primavera ha fatto molto bene, è un ragazzo che ha bisogno di tempo per inserirsi; c'è poi il neozelandese Garbett, anche lui ex Primavera, fin qui mai preso realmente in considerazione dall'allenatore. Linetty e Ricci, finché non arriverà nessuno dal mercato, devono stare attenti a non farsi nulla. Intanto la società sta lavorando sul mercato per aiutare l'allenatore: Vagnati proverà a chiudere in questa settimana per Ivan Ilic.