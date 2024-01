Torino, per Soppy va trovata una soluzione: serve la sua uscita per un innesto

Il mercato del Torino ha dei capitoli ancora in sospeso per i quali serve trovare una soluzione nel giro di poco tempo. In quest’ultima settimana la società granata deve cercare infatti di portare a termine quelle operazioni per le quali sta attualmente lavorando.

Soppy è ai margini della rosa: una sua sistemazione permetterebbe di puntare un colpo

Uno dei temi caldi in questi giorni finali della sessione di mercato di gennaio per il Torino sarà senza dubbio il discorso legato al futuro di Brandon Soppy. L’esterno di proprietà dell’Atalanta è un giocatore che ha goduto di pochissimo spazio in questa prima metà di campionato e ultimamente il suo profilo è sceso ancora di più nelle gerarchie di Juric. L’obiettivo di Cairo e Vagnati è infatti quello di riuscire a trovare una sistemazione in modo da fare spazio nel pacchetto degli esterni del Toro per un suo sostituto. Una delle principali pecche nell’organico granata continua ad essere infatti l’assenza di un esterno di piede mancino che possa diventare il padrone della fascia sinistra, zona del campo nella quale fino ad ora si sono alternati Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda con magri risultati. Soppy non rientra più nei piani di Juric e non sarà convocato per la trasferta di Cagliari, come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Un’esclusione che da seguito a quelle già avvenute nelle ultime due partite contro Napoli e Genoa. Il futuro dell’esterno francese appare sempre più lontano dalla Mole.