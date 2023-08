Torino, Radonjic deve “rispondere” al ritorno di Vlasic nella “sua” Coppa Italia

Radonjic, il dieci e la stima di Juric: è il momento della conferma

Nel 2022-23 Nemanja Radonjic è stato protagonista di una stagione dai due volti. Dopo anni ha trovato continuità almeno a livello di impiego e i numeri mostrati gli hanno garantito la maglia della Serbia al Mondiale in Qatar. In seguito al disastro nel derby di ritorno (meno di un quindici minuti giocati in modo distratto che hanno causato la rabbia incontrollabile dell'allenatore), Ivan Juric ha saputo toccare le corde giuste per spronarlo. Così il mister post Juventus-Torino: "Ci sono cose che io faccio fatica a capire, manca rispetto a questo gioco completamente. Hai cose da fare, entri e fai cose diverse e vuol dire che non ci sei dentro. Questo ragazzo ha spunti ma io in questi 6 mesi non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio e questo lo abbiamo pagato". Radonjic, poi, nella primavera del 2023 ha inanellato una serie di prestazioni di livello, culminate nell'ottima vittoria a Roma con la Lazio. Queste le parole del tecnico al termine della sfida coi biancocelesti: “Il suo è un percorso umano, è passato dall’essere inaffidabile all’essere una persona seria. Ci sono state difficoltà ma le abbiamo superate e adesso ce la godiamo”. Purtroppo il periodo di crescita è stato fermato da un infortunio muscolare che ha posto fine al campionato di Radonjic con un mese di anticipo. Ma la sua crescita è stata premiata con la maglia numero dieci di Valentino Mazzola, un'iniezione di fiducia utile per fare sentire importante il giocatore. La gara contro i lombardi potrà già essere un buon test in attesa del campionato.