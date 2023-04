Torino-Roma, sold out la Curva Maratona: disponibilità ancora in altri settori

Il match di domani del Torino contro la Roma potrebbe essere uno spettacolo al quale assisterà un elevato numero di tifosi. Come ha dato notizia la società granata, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita dalla Curva Maratona. Negli altri settori dello stadio Olimpico Grande Torino è ancora possibile invece acquistare alcuni tagliandi seppure non ci sia già più spazio ovunque. Anche le parti centrali dei settori meno economici come i "Distinti" e la "Tribuna Granata" sono già infatti esaurite, con i restanti posti liberi presenti nelle zone vicine alle due curve. La Primavera invece gode ancora di parecchia disponibilità con alcune centinaia di biglietti ancora in vendita. Il weekend di Pasqua sembra dunque invogliare particolarmente i tifosi granata ad accorrere allo stadio per questa partita di cartello contro un avversario importante come la Roma.