Torino-Salernitana 0-0: i granata si incartano sul catenaccio di Inzaghi

Triplice fischio al Grande Torino

Un brutto stop per il Toro: all'Olimpico Grande Torino termina 0-0 contro la Salernitana fanalino di coda. I granata sprecano un'importante occasione per la corsa all'Europa, non riuscendo a sbloccare una partita in cui gli ospiti hanno badato esclusivamente a difendere. Il Toro non è riuscito a costruire occasioni da gol nitide, andando dunque a sbattere sul muro eretto da Inzaghi. I granata salgono dunque a quota 32 punti in classifica, mancando l'aggancio alla Fiorentina: al momento il settimo posto dista due punti.

Le scelte: Tameze in difesa, Linetty-Ricci in mezzo — Juric conferma quasi in blocco l'undici della vittoria di Cagliari. L'unica novità è Sazonov, al centro della difesa al posto dell'infortunato Buongiorno. Per il resto ci sono ancora Tameze e Rodriguez a completare il pacchetto difensivo, con Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali. Ricci recupera dal problema alla caviglia e si prende una maglia in mezzo al campo al fianco di Linetty, in avanti si vede ancora il tridente spurio di Cagliari con Vlasic alto a destra, Sanabria in centro e Zapata a sinistra. Inzaghi si affida invece a Kastanos e Candreva alle spalle di Tchaouna, in difesa subito titolare il neo acquisto Boateng così come l'altro volto nuovo Pasalidis.

Il primo tempo: si ferma Rodriguez — È il Toro a gestire il possesso fin dai primi istanti di gioco, contro una Salernitana tutta chiusa a difesa della porta di Ochoa. Juric ci prova riproponendo l'assetto già visto a Cagliari, con Vlasic e Zapata che si allargano sulle corsie per creare spazi in un tridente atipico. L'inizio dei granata è tambureggiante, ma la Salernitana prende le misure e non si vedono vere occasioni da gol. Al 20' è proprio il colombiano a provarci, trovando il muro ospite dopo una giocata di tacco in area di rigore. Al 25' scatta il cartellino giallo per Sazonov, che interviene in maniera irruenta su Tchaouna. Al 42' tegola per il Toro: Rodriguez chiede il cambio a Juric inserisce Masina come braccetto di sinistra.

Il secondo tempo: i granata non sfondano — In avvio di ripresa il copione non cambia e al 58' ci prova Ricci di testa su cross dalla sinistra di Masina, ma il centrocampista non inquadra lo specchio. Inzaghi prova a dare la scossa con un doppio cambio: Pellegrino e Dia rilevano Boateng e Tchouana. Juric risponde con Djidji e Pellegri per Tameze e Vlasic, giocandosela con tre centravanti di ruolo per sfondare la difesa di una chiusissima Salernitana. I granata vanno subito vicino al gol con un bel destro di Linetty che trova la respinta di Ochoa. Tra gli ospiti è quindi Sambia a rilevare l'infortunato Pasalidis, caduto male dopo un contatto con Pellegri. L'ultima mossa di Juric sono invece Ilic e Lovato che all'80' rilevano Ricci e Sazonov. Gli ospiti ci provano con Dia sugli sviluppi di angolo, ma Vanja è attento sul suo palo. Scattano quindi cinque minuti di recupero e al 92' è un colpo di testa di Pellegri a sfiorare il palo. Quindi Linetty è murato in angolo e sugli sviluppi Zapata svetta ma non inquadra lo specchio. Termina dunque 0-0, per i granata un'importante occasione mancata nella corsa all'Europa.

