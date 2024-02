Torino-Salernitana 0-0, Juric in conferenza LIVE

“Sono un po’ d’accordo con Ilic, quando è entrato ha guardato più in avanti. Ma in mezzo controllavamo bene e aspettavo. Zapata preferisce stare largo, è in quelle posizioni che ha sempre fatto bene all’Atalanta. Poi dipende dalle partite, non è facile collegare tutto bene contro difese così chiuse”.

“Oggi c’è stato un bellissimo ambiente e il pubblico è stato fantastico, ma abbiamo fatto tante partite con lo stadio mezzo vuoto. Il Toro deve aver ancora di più un’atmosfera così, perché essere del Toro è speciale e non deve dipendere dal risultato. Non è una grande squadra, vorrei si apprezzasse che diamo sempre il massimo. Io a Genova ho visto lo spirito Toro nel recupero di Zapata sul contropiede. C’è una parte di pubblico che non ha spirito Toro. La mia idea è che il Torino sia una squadra privilegiata, è una squadra con uno spirito magnifico. Per me oggi è stata una bella giornata, la squadra ha mezzo deluso ma ho visto appoggio fino alla fine. La mia idea è che dobbiamo esistere tutti quanti. Mi sono ritrovato nel pensiero di Willie Peyote: secondo me c'è uno spirito fantastico, poi c'è depressione del volere ottenere a tutti i costi ma non è facile per il Torino. Tu ti spacchi il culo ma non basta, non è apprezzato. Io vedo cose che a me non piacciono, sentir parlare di mediocrità e di tifosi che fanno il compitino è una tristezza unica”.