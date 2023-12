Torino, Sanabria in calo con il Frosinone ma Juric svela: “Vittima di tendinite”

Dopo la bella prova contro l'Atalanta, il numero 9 paraguaiano ha avuto un calo nell'ultima gara: Juric svela un suo problema fisico

All'indomani del pareggio contro il Frosinone per il Torino è tempo di analisi di quanto accaduto. Per il tecnico granata Ivan Juric quello raccolto in terra ciociara è un buon punto perché si tratta di un campo difficile sul quale in pochi sono riusciti a fare punti fino ad ora. Nel postpartita l'allenatore del Toro ha rimarcato anche però il fatto che sia mancata un po' la prestazione dei suoi uomini offensivi. I due che più sono andati in calo rispetto alla bellissima vittoria di lunedì scorso contro l'Atalanta sono stati Nikola Vlasic e Antonio Sanabria. Quest'ultimo in particolare non si è visto molto nel corso del match e Juric ha svelato un particolare sulle su condizioni.

Sanabria in ombra a Frosinone: c'è una tendinite che lo sta frenando — Proprio nel momento in cui il numero 9 del Torino era riuscito a mettersi in mostra con una bella prova (condita dal rigore trasformato) nel match contro l'Atalanta, è subito arrivata una frenata nella sfida di Frosinone. Per Sanabria a causare anche questa prestazione opaca arriva la spiegazione di Juric che ha reso noto come il paraguaiano nell'ultimo periodo non si sia allenato al meglio: "Sanabria si allena poco per una tendinite, spero che la risolviamo", queste le parole del tecnico croato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. Nei giorni scorsi quindi l'ex Genoa non si è potuto allenare bene a causa di un'infiammazione ai tendini che lo sta limitando. Si tratta di un problema fisico davvero fastidioso che non è semplice da superare e infatti anche nelle parole dell'allenatore del Toro si denota la speranza di guarigione del suo numero 9. Sanabria nell'ultimo periodo tra Torino e Nazionale paraguaiana è sempre stato molto impegnato e chiamato in causa dai rispettivi allenatori.

Il Toro ha bisogno del miglior Tonny per spiccare il volo — Questo guaio per Sanabria non arriva nel momento giusto perché il Torino ha bisogno della miglior versione del suo numero 9 per rendere al massimo. La partita con l'Atalanta è il perfetto esempio di come quando il tridente Vlasic-Zapata-Sanabria funziona come deve, la squadra ne beneficia. Tonny è infatti una pedina difficilmente sostituibile nello scacchiere di Juric perché le alternative come Seck e Karamoh non convincono appieno in questo ruolo mentre Pellegri che è un centravanti vero è costantemente frenato da problemi fisici. Nelle prossime due partite i granata sfideranno in casa Empoli e Udinese, due gare da non sbagliare e nelle quali sarebbe importate riuscire a fare il massimo dei punti per arrivare al Natale in rampa di lancio. Juric e i tifosi fanno quindi gli scongiuri augurandosi che nelle prossime settimane la tendinite non perseguiti più Sanabria che assieme a Zapata deve trascinare i compagni di squadra.

