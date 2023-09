Torino, Sanabria torna in Nazionale: è tra i convocati del Paraguay

Antonio Sanabria torna in Nazionale. L'attaccante granata, escluso sin dal febbraio 2022 per scelte tecniche del ct Barros Schelotto, riabbraccia il Paraguay dopo i dissapori con il ct e a quasi due anni di assenza dalla Nazionale. Sanabria è stato infatti inserito nella lista dei convocati dell'Albirroja per le gare contro Argentina e Bolivia, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Schelotto esonerato, nei convocati del nuovo ct Garnero c'è anche Sanabria

Sanabria è pronto a un nuovo corso con la Nazionale del Paraguay. I dissapori con Guillermo Barros Schelotto avevano infatti portato a una frattura parsa insanabile con la Nazionale. I motivi delle frizioni con il ct non erano stati confermati dai diretti interessati, ma in Paraguay il noto media Versus aveva parlato di lite dovuta a questioni extracalcistiche che avrebbero lasciato Sanabria disgustato. Tanto che poi lo stesso Sanabria, rientrato nella lista dei preconvocati per l'amichevole con il Nicaragua dello scorso 18 giugno dopo i 12 gol in maglia Toro, aveva fatto un passo indietro dando forfait. Ora però la situazione in Paraguay è cambiata, perché Schelotto è stato esonerato in seguito ai primi risultati negativi nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Da una settimana il ct Daniel Garnero, ex Libertad, ha preso il suo posto e ieri ha diramato la prime convocazioni. Sanabria è stato subito convocato per le partite con Argentina e Bolivia, in programma rispettivamente il 13 e il 18 ottobre, per la felicità del giocatore che ha pubblicato la lista dei convocati nelle proprie Instagram Stories. Tempo di voltare pagina quindi, per Sanabria e per il Paraguay.