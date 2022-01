Torino-Sassuolo 1-1, Rodriguez: “Per loro un tiro e un gol, ma il gruppo c’è”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 23^ turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine del match Torino-Sassuolo, valido per la 23^ giornata di Serie A, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Torino Channel commentando la partita con le seguenti dichiarazioni.

Cosa vi siete detti nello spogliatoio dopo la partita?

"Dopo le partite non parliamo tanto. Tutti sanno che abbiamo fatto una bella partita con tante opportunità per chiuderla ma alla fine non l'abbiamo fatto. Dopo se non fai gol rischi di prenderlo alla fine; ma il come abbiamo preso gol alla fine non è stato bello".

Che cosa è successo che vi ha impedito di segnare? C'erano troppa frenesia e agitazione?

"Penso che abbiamo fatto bene. Negli ultimi 15 metri la palla non voleva entrare, ci sono partite così e oggi era una di queste. Crei tanto ma alla fine non segni e così va il calcio, gli avversari fanno un tiro ed entra. Peccato per come è arrivato".

Ti trovi bene in questo modulo di Juric?

"Da quando lui è arrivato io provo sempre a fare bene e ad aiutare la squadra. Non è facile questo tipo di gioco ma do sempre il massimo".

Tra di voi c'è lo spirito giusto?

"Il gruppo va bene perché tutti hanno sempre la testa giusta per vincere e il mister sicuramente ha aiutato in queste cose. Proviamo sempre a vincere, a volte va bene e a volte non va bene. Noi diamo sempre il massimo e lavoriamo tanto in allenamento; per il tanto lavoro che facciamo vogliamo raccogliere risultati il sabato e la domenica".

Arriva la sosta, secondo te è positivo o negativo che ci sia ora la pausa?

"Secondo me è positivo perché va bene quando hai questi giorni in cui puoi lavorare bene; abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, non è male ma possiamo fare meglio. Questa settimana possiamo lavorare, poi arriva l'Udinese e vogliamo fare bene là".

Come vivrai la sosta?

"Con la famiglia e con il mio bambino (nato poche settimane fa, ndr)".

Che papà sei?

"Per adesso fa tutto la mamma perchè il bambino è piccolo, poi quando crescerà sicuramente avrò modo di aiutare anche io".

