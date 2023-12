Torino, Schuurs al Filadelfia. Il saluto ai tifosi: “Un abbraccio”

Al Filadelfia si rivede Perr Schuurs. Il difensore olandese è fermo ai box a causa del brutto infortunio rimediato contro l'Inter il 21 ottobre 2023. Rottura del legamento crociato anteriore ha recitato il referto medico, con il giocatore che è ora costretto a un lungo stop. Schuurs sta svolgendo la riabilitazione in Olanda, ma è sempre rimasto in contatto con la squadra e con lo staff granata, come aveva spiegato anche Ivan Juric in conferenza stampa prima della trasferta di Frosinone: "Lo sentiamo. Il ginocchio sta andando come deve andare, siamo in contatto continuo. Per noi lui è uno di quei ragazzi che entra nel cuore. Mega positivo, grande persona e professionista ed è un grande valore per il Torino". Schuurs in mattinata è tornato a Torino, riservando una sorpresa. Dal Filadelfia ha mandato un messaggio agli affezionati granata: "Ciao tifosi, sono al Filadelfia. Un abbraccio da Perr".