Torino, Seck fuori a Reims: tra l’idea prestito e un problema fisico, le ultime

Occorre verificare l'entità del problema fisico anche perchè il mercato estivo potrebbe riservare delle novità anche per Demba, che ha bisogno di giocare per fare esperienza. Molto probabilmente il Torino aprirà all'ipotesi di un prestito, perchè il club granata ha intenzione di prendere uno o due trequartisti sul mercato da aggregare al gruppo di Ivan Juric. La società sta insistendo sulla pista Vlasic e ha limato la distanza con il West Ham, in più sta valutando altri giocatori del calibro di Malinovskyi.

Torino, per Seck è probabile il prestito

Inoltre, ad oggi, Seck deve fare i conti anche con la concorrenza di Verdi, che come lui gioca a destra sulla trequarti. L'ex Napoli e Bologna ha disputato tutto il precampionato sotto le direttive di Juric, che ha aperto uno spiraglio per il giocatore affermando: "è ungiocatore di grandissima qualità, potrebbe darci qualcosa di diverso". Al momento, comparando le due situazioni, è più facile che a partire in prestito sia Seck e non Verdi. Il Torino valuterà quindi le possibili destinazioni per capire se ci possa essere qualche sistemazione favorevole per il senegalese, che però ora, prima di tutto, deve chiarire la sua situazione dal punto di vista medico.