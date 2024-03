Torino, sfida casalinga alla Fiorentina per dimenticare i ko con le romane

La squadra di Juric ha perso contatto con la zona europea dopo le sconfitte con Lazio e Roma, ma le chance ci sono ancora e con la Viola è un altro scontro diretto

Redazione Toro News 1 marzo - 19:10

Dopo il successo interno contro il Lecce, il Torino cominciava a sentire il profumo d’Europa. La classifica permetteva di sognare in grande, dopodiché sono arrivate due sconfitte contro Lazio e Roma, neanche del tutto meritate per quanto fatto vedere in campo. I granata proveranno quindi a rifarsi sabato sera (ore 20.45) davanti ai propri tifosi nella sfida contro la Fiorentina, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un altro scontro diretto, che rappresenta forse l’ultima occasione per il Toro di rientrare in corsa per le posizioni che contano.

Il match si preannuncia davvero molto equilibrato, tanto che gli esperti della Snai considerano le due squadre praticamente alla pari, fornendo una delle quote più alte per il pareggio. Prima di tutto bisognerà analizzare bene la partita: la squadra di Ivan Juric deve ritrovare quell'equilibrio difensivo che la contraddistingue da inizio stagione perché le 5 reti concesse nelle ultime due uscite sono davvero troppe. L'obiettivo dei granata è anche quello di tornare a sfruttare il fattore campo perché, prima del ko con la Lazio, il Toro era reduce da sette risultati utili di fila all'Olimpico Grande Torino. Sono tra l'altro soltanto due le sconfitte interne da inizio stagione, per un rendimento interno decisamente all'altezza fin qui.

Di fronte c’è una Fiorentina in leggera ripresa dopo la vittoria in settimana proprio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. La Viola, settima in classifica con 41 punti, non vive però un periodo particolarmente brillante, soprattutto in trasferta. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano hanno infatti racimolato soltanto un punto nelle ultime quattro trasferte, quello ottenuto nel derby toscano con l’Empoli. I gigliati creano molto in attacco ma, allo stesso tempo, concedono anche tanto dietro, tanto che non mantengono la porta inviolata da ben otto turni.

Diamo allora un’occhiata ai precedenti e alle statistiche più interessanti. All’andata a Firenze la Viola si è imposta di misura per effetto del gol di Luca Ranieri nei minuti finali, mentre l’anno scorso in casa dei granata fu 1-1, con Sanabria che rispose a Jovic. Nei confronti precedenti sono sempre venute fuori sfide con pochi gol, ma due anni fa in casa il Toro si impose con un sonoro 4-0. L’ultima vittoria della Fiorentina in questo stadio risale agli ottavi di finale di Coppa Italia della stagione 2018/19 (doppietta di Federico Chiesa).

Passiamo quindi alle probabili formazioni. Nel terzetto arretrato davanti a Milinkovic-Savic può tornare Buongiorno, con ai suoi lati Djidji e Rodriguez, visto l’infortunio di Lovato. In mezzo al campo tornerà Ilic al fianco di Ricci. Sugli esterni e in avanti Juric è intenzionato a confermare le scelte della gara contro la Roma, quindi Bellanova e Lazaro da quinti e Vlasic alle spalle di Sanabria e Zapata. Nella Viola Italiano potrebbe anche confermare l’undici dell’ultima sfida, a meno che qualcuno non abbia bisogno di riposo. Duncan insidia Bonaventura in mediana, mentre Ikoné è in ballottaggio con Sottil.

