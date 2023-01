Torino-Spezia 0-1, le statistiche: i granata corrono meno

"Oggi ci è mancata energia, si vedeva dall'inizio che mancavano spunti ed accelerazioni. Una squadra come la nostra fa fatica se non è al massimo", analizza Ivan Juric nel post gara di Torino-Spezia terminata con una deludente sconfitta di misura per i padroni di casa. Un Toro poco lucido non al top della forma che ha accusato il match di Coppa Italia disputato contro il Milan e vinto ai tempi supplementari. Le parole del tecnico granata trovano conferme nelle statistiche del match.

Le occasioni create in Spezia-Torino

Il Toro ha avuto in mano il pallino del gioco con il 67% del possesso palla, anche se per il 54% del tempo l'ha effettuato nella propria metà campo. Anche lo Spezia ha gestito per il 56% del tempo il proprio possesso palla nella propria metà campo. I bianconeri però sono stati più concreti e hanno effettuato più conclusioni rispetto ai granata: 11 (di cui 4 in porta) contro 13 (di cui 5 in porta e un gol). Gli ospiti hanno colpito anche un palo. Un Torino poco lucido e poco concreto ha dovuto capitolare contro lo Spezia che ha gestito la partita in modo intelligente e ha vinto con merito.