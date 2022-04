Torino-Spezia, Berisha fermato dalla febbre: gioca Milinkovic-Savic

Il portiere albanese figura in panchina ma non si è nemmeno scaldato. Spazio al ritorno del serbo dopo sei partite

La notizia della mattinata pre-Spezia in casa Toro è un attacco febbrile per Etrit Berisha: questa, secondo quanto filtra, è la spiegazione del fatto che il portiere albanese non sia titolare quest'oggi, lasciando spazio a Vanja Milinkovic-Savic che torna in campo dopo sei partite e che in ogni caso aveva ricevuto parole di elogio da Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. Berisha figura in panchina nella distinta, ma non si è scaldato nel prepartita: solo Vanja e Gemello si sono visti in campo con il preparatore dei portieri.