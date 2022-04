FINALE! Torino-Spezia 2-1

Seguite con noi di Toro News la diretta testuale del match della 34^ giornata di Serie A che vede opporsi il Torino e lo Spezia

In questa 34^ giornata del campionato di Serie A il Torino dovrà vedersela con lo Spezia. I granata di Ivan Juric sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Lazio sabato scorso. La formazione allenata da Thiago Motta nell'ultima giornata ha invece perso 1-3 in casa contro l'Inter. In classifica il Toro ha accumulato 40 punti fino a qui mentre lo Spezia ne ha raccolti 33.