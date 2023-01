Torino-Spezia, l’affluenza: toccata quota quindicimila spettatori

Sono stati 9.127 i biglietti venduti per Torino-Spezia che hanno portato nelle casse del club granata 122.253 euro. Agli spettatori che hanno acquistato il tagliando per la singola gara vanno aggiunti i 5946 abbonati, per un totale di 15.113 spettatori. Affluenza che si è dunque confermata in linea con gli ultimi precedenti, senza alcuna impennata nonostante il successo di San Siro ed un orario che avrebbe potuto favorire la presenza del pubblico.