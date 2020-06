UFFICIALE – Torino, Baselli si opera: stagione finita, circa sei mesi di stop

La stagione 2019/2020 per Daniele Baselli è finita. Il centrocampista granata, reduce da un serio infortunio al ginocchio destro (trauma distorsivo con lesione parziale del legamento crociato anteriore) rimediato in allenamento al Filadelfia, sarà operato. Il Torino ha comunicato sul proprio sito che, dopo il consulto ortopedico specialistico a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, è stato scelto il trattamento chirurgico. Ha prevalso quindi l’esigenza di curare alla radice il problema per evitare ricadute. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna. Una notizia pesante per il Toro che dovrà rinunciare a Baselli fino alla prossima stagione: sono infatti previsti all’incirca 6 mesi di stop. Il numero otto potrà tornare all’attività agonistica ad autunno inoltrato.

IL COMUNICATO DEL TORINO:

Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna.