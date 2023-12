Torino-Udinese 1-1: il colpo di Ilic salva i granata dalla beffa

La rete di Ilic nel finale pareggia quella di Zarraga: un punto a testa tra granata e bianconeri nel 17^ turno

Federico De Milano Redattore

Il Torino si deve accontentare di un pareggio nell'ultima partita casalinga del 2023. Al gol di Zarraga risponde la rete di Ilic, i granata mancano così una vittoria che avrebbe potuto riaccendere le speranze per una lotta nelle zone più nobili della classifica.

Le scelte di formazione: Ricci torna titolare, sulle fasce Juric dà spazio a Soppy e Lazaro — Rispetto alla vittoria di settimana scorsa contro l'Empoli, Juric manda in campo Ricci che torna ad indossare una maglia da titolare dopo aver superato i recenti problemi fisici e prende il posto dell'infortunato Linetty. Sulle fasce c'è spazio per la coppia Soppy-Lazaro vista l'indisponibilità di Bellanova squalificato. In attacco confermato il tandem Sanabria-Zapata e davanti a Vanja c'è sempre il terzetto composto da Tameze, Buongiorno e Rodriguez.

Il primo tempo: i granata fanno spesso la partita ma non trovano l'ultimo passaggio — Al quarto minuto il Toro ha subito una buona chance con Vlasic che riceve palla e da buona posizione in area calcia ma Silvestri respinge e poi sul tap-in Zapata non riesce a dare forza al pallone. L'Udinese prova a farsi viva in attacco al nono minuto con un inserimento di Pereyra che viene servito da Kamara ma il cross dell'argentino finisce tra le braccia di Vanja. In avvio di partita si può notare un Lazaro molto attivo sulla fascia sinistra, sempre propositivo e in movimento ma in cerca di quel guizzo giusto che non arriva. Ebosele anche sulla stessa fascia prova a mettersi in mostra con delle giocate di qualità compreso un cross per Lucca che di testa costringe Vanja alla parata al 12'. Al quarto d'ora Vlasic calcia una punizione ma senza precisione. Tre minuti più tardi il Toro alza il pressing e prova un tiro dalla distanza con Ilic che obbliga Silvestri a deviare in calcio d'angolo. Soppy con destrezza subisce fallo al 22' al limite dell'area, Ilic col mancino prova a calciare la punizione ma sorvolo la traversa di poco. Poco prima della mezzora Ilic si prende il fondo e crossa bene in mezzo ma non c'è nessuno pronto a deviare in porta e così Silvestri riesce a far sua la sfera. Al 32' un passaggio sbagliato di Soppy rischia di mandare in porta Lucca che però viene murato molto bene da Buongiorno al momento del tiro. Il Toro continua a farsi vedere in attacco e schiaccia l'Udinese nella sua metà campo senza però riuscire a trovare l'imbucata giusta per calciare in porta: al 37' il cross di Soppy viene deviato in corner. Sul finire di primo tempo Lucca prova una rovesciata su situazione di calcio d'angolo ma la palla termina lontano dallo specchio. Gli ultimi minuti di prima frazione procedono senza ulteriori squilli.

Il secondo tempo: succede tutto negli ultimi dieci minuti — Dopo un avvio di secondo tempo su ritmi bassi al 51' Tameze dà un'accelerata improvvisa che mette in difficoltà la retroguardia bianconera, propone poi un bel passaggio filtrante per Sanabria ma l'ottimo intervento in scivolata di Lovric ferma tutto. Al 58' Juric prova a rompere l'equilibrio in campo inserendo Vojvoda al posto di Soppy, il kosovaro si va a posizionare sulla fascia destra lasciando così Lazaro a sinistra. Al 60' un bel passaggio di Vlasic tra le linee non riesce ad essere agganciato da Sanabria che si stava inserendo coi tempi giusti in area, sfuma così una potenziale buona occasione. Al 64' l'Udinese tenta di sfruttare un contropiede con Lovric che dal lato corto dell'area di rigore mette in mezzo verso Lucca ma la palla sfila sul fondo perché leggermente troppo lunga. Un paio di minuti più tardi il Toro torna a spingere e fornisce a Vojvoda la possibilità di un cross ma la difesa friulana è sempre ben posizionata e respinge. Buon traversone invece di Lazaro dopo al 67' con Zapata che tocca di testa ma senza riuscire a deviare in rete. Per i granata continua una partita complicata con poche occasioni da gol e per questo al 75' Juric manda in campo Radonjic che torna in campo dopo cinque partite di assenza e viene accolto da una grande ovazione del pubblico granata. Un minuto dopo il suo ingresso in campo il numero 10 serbo sgasa subito in contropiede ma viene fermato da una spallata regolare di Joao Ferreira molto veloce nell'inseguire l'avversario. Lazaro beneficia dell'ingresso in campo di Radonjic e gode di più spazio sulla fascia mancina, al 78' si accentra e fa partire un bel cross sul secondo palo dove c'è Sanabria che colpisce di testa ma manda alto. La beffa per il Torino arriva a dieci minuti dalla fine con Ferreira che libero sulla fascia destra fa partire un preciso traversone verso l'area piccola dove c'è Zarraga che da due passi trafigge Vanja. Cala il buio in casa Toro e Juric si affida all'ultimo cambio che è Karamoh, inserito per gli ultimi 5 minuti al posto di Lazaro con Vojvoda che si trasferisce sull'out mancino e Radonjic che fa l'esterno destro. Al 88' Ilic trova un gol incredibile con una sorta di tiro-cross che prende il giro giusto e beffa Silvestri per la rete del pareggio: il pubblico granata esplode e la partita si rianima. Nei minuti di recupero ci sono proteste da ambo i lati per tocchi di mano e possibili rigori ma per l'arbitro è tutto regolare. Manca la giusta precisione per costruire qualcosa negli ultimi minuti e la partita si conclude 1-1.

