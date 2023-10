Torino-Verona, emergenza in difesa sempre peggiore: Sazonov chiede il cambio

Come se non bastassero il problema muscolare di Buongiorno e il recupero a cui si sta sottoponendo Djidji dopo l'operazione per un'ernia inguinale, arrivano brutte notizie anche per Saba Sazonov. Il difensore georgiano al 20' del primo tempo della sfida contro il Verona ha accusato un problema al piede destro. In un primo momento ha stretto i denti ed è rimasto in campo ma sette minuti più tardi si è sdraiato dolorante e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Adrien Tameze nonostante in panchina sia rientrato David Zima dopo i problemi al ginocchio. Ciò significa che il ceco non è ancora pienamente recuperato e che Juric ha preferito affidarsi al mediano ex Verona. Continua la grande sfortuna per Juric nel reparto difensivo.