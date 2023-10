Torino-Verona, i convocati di Juric: Zima rientra, out Pellegri e Vojvoda

A poche ora di distanza dall’inizio del match, il Torino ha reso pubblica la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida contro il Verona. Per questa partita il tecnico granata ritrova David Zima in difesa, reduce dall'infortunio al ginocchio, ma conta diverse assenze. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Pietro Pellegri, non convocato per il match contro il Verona a causa di una sofferenza al muscolo adduttore sinistro. Oltre a lui confermate le assenze di Mergim Vojvoda (a causa di un trauma contusivo alla coscia destra subito in allenamento), Alessandro Buongiorno (lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro), di Mihai Popa (frattura della parete orbitaria), e Koffi Djidji (ancora fermo a seguito dell'operazione per un problema di ernia inguinale).