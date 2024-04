Torino verso il Frosinone: quanta fatica in casa contro chi lotta per salvarsi

Domenica alle ore 15:00 il Torino sfiderà in casa il Frosinone. I granata sono ancora in corsa per un posto nelle coppe europee, ma dopo aver raccolto un solo punto tra Empoli e Juventus non sono ammessi passi falsi, considerando anche che il...

Enrico Penzo Redattore 17 aprile 2024 (modifica il 17 aprile 2024 | 15:55)

Domenica alle ore 15:00 il Torino sfiderà in casa il Frosinone. I granata sono ancora in corsa per un posto nelle coppe europee, ma dopo aver raccolto un solo punto tra Empoli e Juventus non sono ammessi passi falsi, considerando anche che il calendario delle ultime giornate non è dei più semplici se si guarda alle prossime avversarie. Contro i ciociari i granata avranno una possibilità per tenere ancora viva la speranza. Sulla carta i ciociari sono tutt'altro che imbattibili: terzultimi in campionato e con la terza peggior difesa del campionato. Tuttavia uno dei più grandi rimpianti dei granata in questa stagione è di non essere riusciti a vincere le partite più abbordabili e la memoria corre appunto a tutte le partite giocate in casa contro le squadre attualmente in corsa per la salvezza.

In casa contro le squadre in lotta salvezza prevalgono i pareggi — Quando il Torino affronta in casa le squadre in zona retrocessione fatica ad ottenere i 3 punti. Analizzando tutti i match disputati al Grande Torino contro le squadre in corsa per la salvezza è possibile osservare dei numeri non così soddisfacenti. Passando in rassegna i match disputati in casa contro le squadre comprese tra l'ultima posizione e la tredicesima, escludendo il Frosinone contro cui bisogna ancora giocare in campionato (ma in Coppa i granata sono stati eliminati proprio dai ciociari...), risulta che il Torino ha conquistato tre vittorie, di cui due di misura (il 2-0 contro il Lecce, il 2-1 al Sassuolo, l'1-0 all'Empoli) ma anche quattro pareggi contro Cagliari, Verona, Udinese e Salernitana, partite in cui i granata hanno saputo segnare solo una rete e pure fortunosa, il tiro-cross di Ilic contro i friulani.

Torino, Juric: "La differenza tra le rose con chi lotta per la salvezza non è ampia" — Ivan Juric si è sempre detto convinto che, a livello tecnico, la differenza tra il Torino e molte delle squadre che devono salvarsi non è ampia e che, secondo lui, a fare la differenza è spesso l'atteggiamento mentale. Lo ha accennato anche in riferimento alla sfida contro il Frosinone. Resta il fatto che i granata hanno fatto troppa fatica tutto l'anno a trovare la via della porta: come dimostrano inequivocabilmente i dati, la fase offensiva è stata quest'anno insufficiente, e il solo Duvan Zapata ha rispettato le aspettative in termini di gol realizzati. Contro le squadre in lotta per la salvezza, inoltre, il Torino ha proprio faticato a produrre occasioni: considerando le quattro partite sopra menzionate, i tiri in porta sono stati 2 contro il Cagliari, 2 contro il Verona, 4 contro l'Udinese, 1 contro la Salernitana. Un chiaro segnale del fatto che, contro squadre che vengono a Torino a chiudersi, la squadra di Juric ha sempre fatto tanta fatica. Vedremo se il copione si ripeterà anche contro il Frosinone, che peraltro si contraddistingue per un gioco più propositivo rispetto alle sue concorrenti.

