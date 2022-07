Torino, verso il Nizza: Izzo vede la conferma da titolare

Pochi dubbi per Juric e diverse scelte obbligate: ecco come potrebbe scendere in campo il Torino a Nizza

Roberto Ugliono

Ultima amichevole prima degli impegni ufficiali per il Torino, che oggi a Nizza sfiderà il club francese. Una partita decisamente più impegnativa rispetto all'ultima uscita contro l'Apollon Limassol. Ivan Juric e i suoi ragazzi partiranno in mattinata in direzione della Francia per l'ultimo atto del precampionato. L'allenatore croato ha quindi provato la formazione anti-Nizza nella rifinitura svolta a Waidring nel pomeriggio di ieri.

Torino, la probabile formazione contro il Nizza

Tra i pali la certezza dovrebbe essere Etrit Berisha. Dubbio invece in difesa. Koffi Djidji nella seduta pomeridiana a Waidring non si è visto sul campo e Juric ha provato al suo posto Armando Izzo tra i titolari. Dovrebbe quindi essere il difensore ex Genoa il braccetto di destra. Al centro della difesa ci sarà David Zima, che era uscito con una borsa di ghiaccio sul ginocchio dopo la partita contro l'Apollon Limassol e ora si è allenato con il gruppo e dovrebbe quindi essere al 100%. A completare il pacchetto arretrato ci sarà Ricardo Rodriguez come braccetto di sinistra.

Meno dubbi invece per quanto riguarda centrocampo, trequarti e attacco. In mediana ci sarà il duo composto da Sasa Lukic e Samuele Ricci, mentre ai loro lati ci saranno Wilfried Singo e Ola Aina. Scelte obbligate sugli esterni praticamente, perché Mergim Vojvoda è ai box e ne avrà ancora per almeno 20 giorni e Brian Bayeye al momento non rientra nelle rotazioni dei titolari. Sulla trequarti conferma ancora una volta per Demba Seck sul centro destra, mentre sul centro sinistra Karol Linetty dovrebbe essere preferito a Nemanja Radonijc. In attacco ovviamente ci sarà Antonio Sanabria. Pietro Pellegri ha continuato il suo lavoro a parte e difficilmente potremmo vedere Simone Zaza tra i titolari.