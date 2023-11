Torino, Zima recuperato al 100%: l’emergenza difesa è definitivamente superata

L'emergenza in difesa per il Torino dopo la terza sosta per le Nazionali di questo primo scorcio stagionale è ormai un ricordo. Mancherà da qui a fine stagione Perr Schuurs, e ormai questo è assodato, ma ci sono buone notizie sul fronte Repubblica Ceca. David Zima è completamente ristabilito. Ha giocato novanta minuti contro l'Ungheria e ha messo altri minuti nelle gambe dopo quelli in campionato e in Coppa Italia con i granata. Già prima della sosta aveva giocato tre spezzoni in Serie A, intervallati dal match da 120 minuti contro il Frosinone in coppa. Insomma, Zima appariva già in ripresa: ora, dopo la Nazionale, è certo che sia recuperato al 100%.