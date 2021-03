Toro, 15 giocatori a segno: Nicola può ripartire dalla “cooperativa” del gol

Solo Atalanta e Bologna hanno fatto meglio dei granata, che nel finale di stagione potranno contare su questo valore aggiunto rispetto alle dirette concorrenti

Quindici giocatori diversi andati a segno. Può ripartire da questo dato incoraggiante il Toro, che è tra le migliori squadre di Serie A per la capacità di trovare il gol con più elementi della propria rosa. Solamente Bologna ed Atalanta , entrambe a quota 16, hanno saputo fare meglio dei granata in questa speciale classifica. Al pari del Toro, con quindici giocatori a segno, ci sono invece Milan e Sampdoria.

LE CONCORRENTI - Trovare la via del gol con molti giocatori è sicuramente un dato incoraggiante per Nicola, che in questo finale di stagione dovrà fare i conti con una classifica tutt'altro che rosea. Ma il fatto di non dipendere esclusivamente da pochi giocatori decisivi sotto porta può rappresentare un valore aggiunto rispetto alle concorrenti nei piani bassi della classifica. Parma, Crotone e Cagliari, alle spalle dei granata, hanno fatto decisamente peggio rispettivamente con 9, 10 ed 11 giocatori andati a segno. E la stessa Juventus, prossima avversaria del Toro nel derby del 3 aprile, è ferma ad 11.

I MARCATORI - Segno dunque di una rosa che, almeno sotto questo punto di vista, si è rivelata superiore rispetto alle dirette concorrenti. Tra i difensori hanno trovato la via del gol Izzo (2), Nkoulou e Bremer (4) oltre agli esterni Singo e Ansaldi. Tra i centrocampisti hanno già timbrato il cartellino Lukic (3), Mandragora (2), Linetty, Gojak e Meité prima di lasciare il club a gennaio. E gli attaccanti hanno tutti segnato almeno una volta: un gol per Verdi, due per Bonazzoli e Sanabria, cinque per Zaza e undici per Belotti. Il Torino ha tanti diversi giocatori che sanno come è fatto un gol e ora sta ad allenatore e squadra mettere a frutto queste potenzialità.