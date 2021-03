Morte Guerini, che trauma per la Primavera granata: dolore e incredulità sui social

Social / Le storie e i post su Instagram dei ragazzi della Primavera su Daniel Guerini

La morte tragica del giovane ex-Toro Daniel Guerini ha sconvolto i ragazzi della Primavera granata, molti dei quali hanno voluto ricordare su Instagram un ragazzo che era loro compagno fino allo scorso dicembre. Il ricordo più toccante è quello di Jean Freddi Greco , il quale ha voluto ricordare così i momenti passati con Daniel: "Ti conoscevo da tanto e sei sempre stato un fratello per me. Solo pensare che ci siamo visti fino a poco fa mi fa stare malissimo - le parole del capitano del Torino Primavera -. Ti penserò sempre e ti porterò con me. Quello che provo in questo momento è un dolore forte e questo è veramente un mondo crudele".

Altri ragazzi si sono limitati a postare foto, brevi frasi e ricordi di vario genere, avendo più difficoltà nel trovare le parole adeguate. Celesia, ad esempio, ha postato una storia Instagram con una sola frase, breve ma coincisa: "Non è giusto", a sfondo nero. Anche altri componenti della rosa nelle loro storie Instagram hanno voluto ricordare l'ex-compagno: Vianni ha postato un selfie con Guerini nello spogliatoio, Todisco augura a Guerini "Buon Viaggio", La Rotonda piange scrivendo in un lungo post tramite una storia "Ancora non riesco a realizzare, mi sento vuoto, sono sconvolto, mi sento come se mi avessero portato via qualcosa". C'è anche tra gli altri il ricordo di Karamoko, che scrive in francese: "Ci mancherai campione". Insomma, per tutti a Orbassano il trauma è veramente duro, anche per Federico Coppitelli che fece esordire Guerini in Primavera a 16 anni nel 2018. Non sarà facile continuare a lavorare in questi giorni.