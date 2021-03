Dalla Lazio al Torino e ritorno, il sogno di Guero spezzato in una notte romana

Era arrivato in granata nell'estate del 2016, a gennaio 2021 torna a indossare l'amata maglia biancoceleste

Era appena tornato a casa sua Daniel Guerini , il fantasista romano classe 2002 tragicamente morto ieri in un incidente d'auto a Roma. Nonostante un lungo trascorso nelle giovanili del Torino, il suo cuore è sempre stato a tinte biancocelesti. Sin da bambino tifava Lazio, come tutta la sua famiglia. La stessa squadra in cui entrò giovanissimo nella Scuola Calcio ma che, appena quattordicenne, lasciò per iniziare a vestire il granata. Era l'estate del 2016 quando Massimo Bava lo portò al Torino. Da subito si era messo in mostra per le sue spiccate doti tecniche.

PRESTITI E RIENTRO - Dopodiché una paio di prestiti per poter continuare a crescere. Un anno e mezzo a Firenze tra Under 17 e Under 18, dove si ritrovò contro più volte il Torino. Poi a gennaio dell'anno scorso il prestito alla Spal. Un'esperienza mai realmente decollata a causa della pandemia. In estate il rientro alla base. Alla prima occasione dal suo ritorno va subito in gol. Ancora una punizione pennellata e contro non poteva che essere la sua Lazio. La squadra del cuore. A gennaio ha realizzato un piccolo sogno, tornare in biancoceleste per provare a diventare un professionista lì dove ha sempre lasciato il suo cuore. Domenica ha giocato la sua ultima partita senza saperlo. L'avversario? Proprio il Torino. Ora i suoi sogni si sono spenti. E pensare che era un ragazzo che aveva tutte le carte in regola per realizzarli. Un terribile scherzo del destino, troppo duro da digerire. Ciao Guero.