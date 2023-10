Toro, 200 tifosi per Zapata, Vojvoda e Sazonov al JD Store de Le Gru

Meet&Greet al centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese. Tanto entusiasmo per i giocatori granata

Redazione Toro News

Moda, eSport, sorrisi e chiacchiere al JD Store del Centro Commerciale Le Gru, alle porte di Torino, con tre ospiti d’eccezione in veste granata: Duvan Zapata, Mergim Vojvoda e Saba Sazonov per un evento realizzato dal brand di abbigliamento inglese, sponsor del Torino. Clima disteso, tre poltrone e due PS5 al centro dello store che serviranno per presentare la nuova squadra del Torino eSports Team.

Quattro chiacchiere al JD Store — Si comincia con una decina di Q&A per i tre protagonisti del Torino: qualche domanda sulla moda e sullo stile dove spicca un Sazonov amante delle suites, al contrario di Zapata e Vojvoda che prediligono un abbigliamento più casual e comodo, arricchiti con qualche accessorio. Un Zapata molto disponibile e simpatico in quel di Grugliasco, aperto a saluti tifosi e che, curiosamente, odia il color verde, per sua stessa ammissione.

Dalla moda e lo stile, si passa poi alle passioni e al loro rapporto con lo sport al di fuori della rettangolo verde: gigante colombiano tutto divano e tv, specialmente sport e calcio giocato nel suo tempo libero, a differenza dell’esterno kosovaro che preferisce il brivido degli sport estremi per “staccare un po’ la spina”. A Sazonov, invece, non toccategli le macchine, sua grande passione. Dalle domande si passa poi ad una tanto breve quanto intensa partita a FC24 con i due giovanissimi player ufficiali del Torino: un match senza esclusione di colpi con un Duvan in grande spolvero che vince 3-2 il duello contro la coppia Vojvoda-Sazonov.

Simone Napoli

