Toro, a Santa Cristina Juric esigente: intensità subito molto alta

Esercitazioni sul possesso palla e partitelle a tema. La pioggia danneggia il campo: Juric chiede a gran voce il miglioramento delle condizioni

Mercoledì 14 luglio, primo giorno di lavoro del Torino a Santa Cristina, si è concluso con un allenamento breve ma decisamente intenso. Diversamente da quanto avvenuto questa mattina, quando la seduta è durata ben più di tre ore , nel pomeriggio Ivan Juric ha tenuto in campo i giocatori meno di un'ora e mezza. Ancora tanto lavoro tecnico-tattico per la squadra, che ha svolto una prima parte di esercizi sul possesso palla. Quindi il focus si è spostato su una serie di partitelle a tema, incentrate soprattutto sulla verticalità. Costante la richiesta del tecnico, che incitava i suoi giocatori a mantenere un ritmo decisamente elevato.

Non si è allenato con i compagni Iago Falque: lo spagnolo in mattinata ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio ha corso molto blandamente sotto la costante supervisione dei preparatori atletici. Da verificare nelle prossime ore se si tratta solo di precauzione o se è sorto un problema. Non sono ancora arrivati a Santa Cristina nemmeno Meité e Celesia, assente per motivi di salute. Da segnalare la presenza al campo di oltre cinquanta tifosi e la comparsa di alcuni striscioni di contestazione nei confronti della società. Al termine dell'allenamento giardinieri al lavoro sul campo: dopo la copiosa pioggia degli ultimi giorni Juric ha chiesto di migliorarne le condizioni.