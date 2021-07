Torino, il primo allenamento a Santa Cristina è Juric show

La squadra granata ha svolto il suo primo allenamento nella nuova sede del ritiro. Il tecnico croato subito a motivare i suoi: "Dobbiamo essere squadra"

Esordio fiume del Torino a Santa Cristina nel campo "Mulin da Coi" sotto la direzione di Ivan Juric, che si è già totalmente immerso nella nuova avventura granata. Prima parte di allenamento in palestra per i giocatori, seconda parte esercizi tecnico-tattici con la squadra divisa in due gruppi. Il primo composto da Rincon, Buongiorno, Zaza, Lyanco, Aina, Warming, Chiarlone, Baselli, Izzo, Rauti, Vojvoda, Karamoko e Mandragora. Mentre il secondo da Verdi, Ansaldi, Bremer, Sanabria, Millico, Rauti, Djidji, Segre, Chiarlone, Karamoko, Singo, Lukic e Kone. Assenti ancora Meitè e Celesia che non hanno ancora raggiunto il ritiro granata, mentre Iago Falque era presente ma ha svolto solo esercizi in palestra, probabilmente per recuperare dal punto di vista fisico dopo l'ultimo periodo sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Presenti anche il direttore tecnico Davide Vagnati e il collaboratore tecnico Emiliano Moretti.