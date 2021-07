LIVE – Toro, inizia il ritiro a Santa Cristina: il primo allenamento in diretta

Dopo l'arrivo della squadra nella serata di ieri, inizia ufficialmente il ritiro granata a Santa Cristina. Tra poco il Torino scenderà in campo agli ordini di Juric per una sessione tattica, preceduta dal lavoro in palestra: Toro News, in diretta dal campo Mulin da Coi di Santa Cristina, vi racconterà l'allenamento dei granata in diretta.