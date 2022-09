Toro, anche Buongiorno stecca con il Sassuolo: una macchia sull’avvio di stagione

Il difensore granata incappa in una prestazione negativa per la prima volta in stagione

Gualtiero Lasala

La sfida del Torino contro il Sassuolo è stata una delle più negative sotto la gestione di Ivan Juric e di certo la peggiore di questa stagione. Sono stati tanti gli aspetti negativi sottolineati nella partita di sabato sera, uno dei quali è il passo indietro di Alessandro Buongiorno, protagonista di una gara sotto tono e con un errore che pesa. Il campionato è ancora lungo, ma passaggi a vuoto di questo tipo vanno senza dubbio limitati o completamente eliminati.

PASSO FALSO - Buongiorno non ha espresso una delle sue prestazioni migliori, incappando anche nell'errore che è costato la sconfitta al Toro. Sul colpo di testa di Alvarez c'era proprio il numero 4 in marcatura: il difensore si è fatto anticipare, dando così la possibilità ai neroverdi di vincere l'incontro. Purtroppo per il classe 1999 l'errore è arrivato nel giorno in cui ha indossato la fascia di capitano e dopo i numerosi elogi ricevuti da Juric e da molti altri addetti ai lavori in seguito alla bella prestazione di San Siro contro l'Inter.

CAMMINO - Esattamente come tutta la squadra granata Buongiorno dovrà rimettersi in carreggiata in questa pausa e tornare sui livelli mostrati nelle partite precedenti per dare continuità a un periodo che lo ha visto come uno dei giocatori più in forma del Toro, tanto da parlare di una possibile chiamata in Nazionale da parte del commissario tecnico Roberto Mancini. Servirà accantonare questa pesante sconfitta, imparare dai propri errori e tornare più forti di prima.