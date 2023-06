Toro, Cairo e Buongiorno si ritrovano a New York

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e il Presidente del club Urbano Cairo hanno passato una serata insieme a New York. Il giovane canterano granata si trova negli States per passare qualche giorno di vacanza con la fidanzata Margherita Ceruzzi, al termine di questa lunga stagione culminata con l'esordio in Nazionale nella finale per il terzo posto contro l'Olanda di domenica scorsa. Coincidenza vuole che oltreoceano ci sia anche il patron del Toro per delle questioni di lavoro, legate al mondo dell'editoria. Dall'America Cairo ha rilasciato anche delle dichiarazioni, negando la possibilità che venda la società. Di seguito il post su Instagram di Cairo per immortalare il momento.