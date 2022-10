Toro, cena di squadra per risollevare il morale: i nuovi acquisti si esibiscono

La squadra granata al gran completo in un ristorante della collina si ricompatta e si unisce in vista della sfida contro l'Empoli

Una cena tutti insieme per risollevare il morale di una squadra che arriva a quello che - dopo tre sconfitte consecutive - si può considerare un primo crocevia della stagione. E così, a tre giorni dalla gara casalinga con l'Empoli, giovedì sera il Torino di Juric ha avuto modo di vedersi anche fuori dal campo e si è regalato una serata di svago insieme allo staff tecnico. Tutti presenti al ristorante Bifrò, steakhouse in zona collinare: ovviamente, proteine a cena e alcool centellinato per i giocatori. Ma l'umore era alto lo stesso.