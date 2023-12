Toro, con l’Atalanta la vittoria perfetta

Controcorrente di Gino Strippoli – Bellanova e Vlasic suonano la sveglia e Zapata e Sanabria i gol

Gino Strippoli Condirettore editoriale

Tutti si aspettavano di vedere un grande Toro e la squadra di Juric è sicuramente riuscita ad accontentare tutti i tifosi sfornando una prestazione a dir poco maiuscola rasentando la perfezione che dopo un 3 a 0 sembrerebbe quasi assurdo non qualificarla in questo modo.

Tutti per uno e uno per tutti: i giocatori granata hanno macinato chilometri, scambiato sempre bene a centrocampo, cercando le giuste geometrie grazie ad un Ilic ispirato, finalmente, e un Vlasic che sicuramente ha giocato la più bella partita da quando è al Toro. Contro l’Atalanta, negli ultimi anni vera bestia nera dei granata i due ragazzi, l’uno serbo e l’altro croato, hanno finalmente dimostrato tutto il valore dei soldi spesi per acquistarli.

Vlasic è piaciuto per la caparbietà che ha avuto su tutti i palloni che gli sono capitati a tiro, oltre a giocare con tanta qualità al servizio della squadra. Insomma ha ringhiato per tutti i 95 minuti. L’importante, e si spera, che la prestazione dei due non sia un fuoco di paglia ma che adesso inizino a giocare così anche nelle prossime partite. Nessuno ha mai messo in dubbio le qualità tecniche dei giocatori in questione ma troppo spesso li abbiamo visti in campo senza grinta e disuniti e con poco carattere.

Se Ilic e Vlasic continueranno a giocare come contro la squadra bergamasca allora questo Toro potrebbe togliersi molte soddisfazioni per il proseguo del campionato.

Ma c’è un giocatore che invece migliora partita dopo partita, un vero turbo sulla fascia destra, un Frecciarossa capace di accelerazioni e velocità devastanti, e fa di nome Raoul Bellanova. Impressionante la sua prestazione contro i nerazzurri. La sua velocità ha mortificato ogni volta il suo diretto avversario, peccato che in alcune occasioni i suoi compagni non lo abbiano seguito e lui si sia trovato a mettere dei palloni al centro area per nessuno.

In effetti il Toro ha di fatto giocato con una punta! Perché se è vero che Zapata e Sanabria sono due attaccanti la realtà è stata che Sanabria è stato sacrificato nel ruolo di mezza punta per legare il centrocampo alla fase di attacco, infatti il numero 9 granata si è visto poco in avanti ma solo perché giocava tra le linee e non come vera punta. Poi il rigore ha giustamente regalato la gioia del gol al paraguaiano, un gol meritato ampiamente. Il suo compagno d’attacco il Duvan Zapata, l’ex di turno invece non si è fatto pregare molto infilando per ben due volte la sua ex squadra. Meno mobile del solito ma più incisivo in area e i gol sono arrivati.

Il reparto arretrato cominciando da Buongiorno è sempre stato molto attento e concentrato e non ha mai dato possibilità agli avversari di far male alla porta granata e quando i bergamaschi ci sono riusciti sul finale partita hanno trovato, questa volta un Milinkovic-Savic pronto e preparato come al 35' del secondo tempo quando con un bel tuffo ha deviato un tiro angolato di Pasalic. Un gol salvato in un momento particolare della partita dove l’Atalanta stava spingendo al massimo e se avesse trovato la rete la partita poteva anche cambiare direzione. Quando bisogna riconoscere la prestazione positiva di Milinkovic-Savic è giusto commentarla.

Adesso il Toro supera con 19 punti in classifica il Monza e il Frosinone, è ad un solo punto da Lazio e Atalanta. Un risultato quello contro la ‘Dea’ che non deve illudere nessuno, anche perché l’Atalanta ha giocato davvero malissimo, sbagliando i più facili passaggi, ma è un risultato che deve far crescere nella squadra la consapevolezza che se si gioca con la grinta e l’attenzione giusta ogni risultato è possibile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.