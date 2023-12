Toro, da intoccabile a ricambio di lusso: Ricci ora insegue nelle gerarchie

Il regista paga un avvio poco brillante e qualche acciacco di troppo: in mediana rientra Linetty

Rientra Linetty dopo un turno di squalifica e Ricci torna ad accomodarsi in panchina. Il classe 2001, grande ex della partita, in questo momento si trova ad inseguire nelle gerarchie di Juric. Le sue qualità e la sua importanza non sono in dubbio, così come un avvio di stagione meno brillante e condizionato da qualche acciacco fisico di troppo.

Linetty torna dalla squalifica e si riprende il posto — Tornato a disposizione dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fermo per un mese, Ricci ha ritrovato una maglia da titolare a Frosinone ma non ha brillato. "Gli succede di non essere subito in forma quanto torna da un infortunio" ha spiegato Juric nel presentare la gara contro l'Empoli. Una partita che il classe 2001 seguirà almeno inizialmente dalla panchina. "In mezzo al campo abbiamo alternative, Linetty per me è importante e domani partirò con lui", le parole del tecnico.

Cambio di lusso: a gennaio non serviranno innesti in mediana — Un cambio di lusso per il Toro, che in mediana può permettersi di tenere in panchina Ricci e rinunciare a Tameze (confermato in difesa). Le qualità e il valore del classe 2001 sono innegabili, ma in questo momento nei piani di Juric la soluzione migliore è rappresentata dal terzetto Vlasic-Linetty-Ilic. Ricci troverà sicuramente spazio e può giocare indifferentemente da mezzala o regista, ma in questo momento - complice una condizione non ottimale - si trova a rincorrere nelle gerarchie. Segno anche di un centrocampo che a gennaio non necessiterà di innesti e che può contare su individualità importanti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.