Toro, Gineitis non delude a Lecce. E Juric: “Mentalità di chi arriva lontano”

Gineitis può rientrare in quel gruppo di ragazzi come Pessina, Dimarco, Buongiorno e Pobega? "Sì. La base di questi ragazzi è l'approccio alla vita e all'allenamento: chi ha questa mentalità arriverà. Non bisogna essere fenomeni, ma con questa mentalità si va lontano. Gineitis è uno di questi: sono molto soddisfatto della partita di oggi". Se non è una consacrazione questa poco ci manca. Mentre Ivan Ilic fa, per il momento, mancare le spiegazioni ai 16 milioni spesi per lui, il lituano non perde l'occasione per dimostrare il suo valore. Juric gli regala fiducia e il classe 2004 la ripaga con una prestazione di quantità e qualità. I margini di miglioramento sono ancora tanti, ma è anche moltissima l'abnegazione con cui il ragazzo si applica. In silenzio ha mostrato le sue qualità, senza però mancare di personalità e maturità tecnica.

Toro, Gineitis: maturità e crescita. Ora la conferma

"Non mollo mai anche in allenamento, se sbaglio non mi tiro giù. Il mister ha visto che sto crescendo e nonostante l'ammonizione mi ha tenuto in campo. Voglio dare tutto per la squadra". Parole che sanno di maturità e voglia di emergere. Il ragazzo ha tutto per imporsi nel grande calcio e lo sta facendo a suo modo, senza farsi vedere ma con il sacrificio e il lavoro, facendosi trovare pronto all'appello di Juric. Gineitis, alla prima da titolare in stagione in una gara che appariva come complicatissima, è artefice di una prova di sostanza: sbaglia poco, gioca con entusiasmo ed è un elemento quantitativamente importante nell'undici dei granata. Con un Ilic non proprio al top, il ragazzo si gioca bene le sue carte. Inoltre, con l'assenza di numerosi trequartisti in rosa di livello e il passaggio all'attacco a due potrebbe avere anche nuove chance in questo 2023-24. Dopo l'esordio in campionato alla quarta giornata a Salerno, è stato utilizzato solo nei finali delle gare con la Juventus e l'Inter. E, con l'aumentare del minutaggio, è cresciuta anche la fiducia fino agli 82 minuti di sabato sera. Alla sua prima in A di quest'anno il Torino ha vinto la prima partita in campionato, all'esordio da titolare i granata sono tornati al successo dopo 5 partite. Chissà che con una sua maggiore presenza in campo non crescano anche i punti in classifica per i ragazzi di Juric.