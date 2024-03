Toro, i convocati per il Monza: assente Gineitis, ecco perché

Oggi il Torino affronta il Monza di Raffaele Palladino. Sfida importante per i granata, alla ricerca di punti per alimentare la corsa all'Europa. Nella lista dei convocati non figura Gineitis, è questa la defezione dell'ultima ora in casa Toro. Il lituano ha subito una brutta botta al ginocchio durante l'allenamento di ieri. Aggregato dalla Primavera Savva. Assenti, come noto, gli infortunati Djidji, Ilic e Schuurs.

Assente Gineitis, ecco perché

Gvidas Gineitis, centrocampista classe 2004, non è presente nella lista dei convocati per Torino-Monza, match in programma per sabato 30 marzo alle ore 15.00 presso l'Olimpico Grande Torino. Il classe 2004 nell'allenamento di ieri ha subito un brutto colpo al ginocchio destro. In giornata verranno effettuati esami strumentali, ma non sembrano esserci eccessive preoccupazioni sulle condizioni del giocatore. Con i referti alla mano si trarranno indicazioni più precise sui tempi di recupero.