Toro, i Nazionali: Lukic torna al gol e Rodriguez gioca bene un tempo

Tanti granata sono scesi in campo con le proprie Nazionali questa sera. I serbi (Lukic e Milinkovic in particolare) sono stati protagonisti. La Serbia a tinte granata infatti vince meritatamente contro la Svezia di Kulusevski: il risultato è un rotondo 4-1. Vanja e Lukic sono titolari e giocano da protagonisti tutta la gara. Il numero dieci del Toro va anche in gol nel finale mettendo la ciliegina sulla torta alla bella prestazione della sua Nazionale. È, però, Mitrovic il vero mattatore della serata che è artefice di una tripletta. L'unica ombra della serata è Radonjic che rimane in panchina tutta la gara. La nazionale serba giunge quindi a 10 punti al primo posto del girone in coabitazione con la Norvegia, con cui giocherà martedì prossimo in Scandinavia.