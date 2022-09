Toro, il confronto con la scorsa stagione: aumentano i punti ma diminuiscono i gol fatti

Cosa è cambiato nel Torino dalla stagione 2021/2022? Dopo le prime sette partite di campionato della nuova stagione vediamo il confronto con la scorsa esattamente dopo aver giocato lo stesso numero di gare. In questa stagione sono 10 i punti guadagnati dal Torino in sette gare: tre vittorie con Monza, Cremonese e Lecce, poi il pareggio la Lazio e le tre sconfitte con Atalanta, Inter e Sassuolo. Sono 2 i punti in più rispetto alla passata stagione quando i granata di Juric guadagnarono 8 punti vincendo con Salernitana, Sassuolo, pareggiando con Lazio, Venezia e perdendo con Atalanta, Fiorentina e Juventus.

Se i punti sono aumentati rispetto all’anno scorso, a diminuire sono i gol segnati dalla squadra di Ivan Juric. In questa stagione infatti sono 6 i gol realizzati in queste prime 7 partite, mentre l’anno scorso sono state 9 le reti segnate dai granata. Sono rimasti uguali infine il numero di gol subiti dalla retroguardia granata: 7 sono i gol subiti in queste prime 7 partite (con la media dunque di un gol subito a partita), esattamente come la scorsa stagione (2 contro l'Atalanta, 2 contro la Fiorentina, 1 con la Lazio, 1 col Venezia, 1 dalla Juventus). Se il numero di gol subiti è sempre lo stesso, a diminuire è stata la produzione in fase offensiva: Ivan Juric dovrà lavorare soprattutto sotto questo aspetto.