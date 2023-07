Toro, il pacchetto esterni sarà stravolto: Bellanova è solo il primo acquisto

Toro: via anche Bayeye, Haveri in via di definizione e poi i giovani...

Bayeye era stato preso come ultimo uomo per completare il reparto. L'esterno non ha convinto, sebbene i tifosi ricordino ancora quell'assist ad Adopo negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, e ha offerte dalla Serie B e dalla C, dove potrà trovare il minutaggio che a Torino gli è mancato. A prendere il suo posto la dirigenza granata sta provando a definire l'accordo con Haveri. L'esterno albanese era seguito da più di un anno. Non si può, però, dare per certa la sua permanenza in rosa. Infatti, verrà valutato in ritiro. A Pinzolo ci sarà probabilmente spazio anche per Dembelé e Antolini. Il francese era già stato portato da Juric nel ritiro spagnolo durante la pausa per il Mondiale in Qatar, viene da una stagione in cui si è distinto in Primavera per delle ottime scorribande in fase offensiva, nonostante ci sia stata qualche amnesia in fase difensiva. L'ex Chievo, invece, è stato frenato dagli infortuni, ma, quando c'è stato, non ha mai fatto mancare la grinta e la corsa necessarie, diventando un titolare per Scurto. Tutti loro saranno valutati in ritiro, ma, come detto, è probabile che si interverrà in sede di mercato per rimpinguare ulteriormente il reparto.